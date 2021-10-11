Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева». Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 5:0.

«С первой смены было видно, что команда мобилизована», – заявил Валерий Брагин.

Наставник отметил, что матч прошел хорошо. Команда отлично отработала в атаке и обороне, показала класс в большинстве и меньшинстве. Это, по мнению Брагина, позволило разгромить «Салават Юлаев». Наставник СКА добавил, что Михаил Воробьев не вышел на лед в матче из-за плохого самочувствия.

После прошедшего матча СКА занимает третье место в Западной конференции с 23 очками. «Салават Юлаев» идет на третьем месте на Востоке с 24 очками.