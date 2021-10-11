СКА по-прежнему планирует вернуть в свой состав нападающего Никиту Гусева, который уже выступал за армейцев с 2015 по 2019 годы.

Для того, чтобы освободить место в команде, петербуржцы планируют обменять форварда Владислава Каменева. Он не ездил со СКА на последнюю выездную сессию.

Источник в команде сообщает, что Каменев может уйти в ЦСКА. Московская команда готова ради этого расстаться с правами на форварда Валентина Зыкова.

Напомним, ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто» не стал предлагать Гусеву полноценный контракт. Решение было принято по итогам просмотра.

Никита Гусев – нападающий российской сборной и чемпион Олимпийских игр 2018 года. На его счету голевая передача на Кирилла Капризова в финале в ворота сборной Германии.