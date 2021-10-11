Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что заставляет маму смотреть свои прокаты.

«Заставляю маму смотреть свои прокаты. Остальные соревнования будут в «пузыре» и туда я проеду без мамы. Она меня здесь оставляла одну, чтобы я привыкла к этому. Прическу, макияж делала здесь я сама», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.

В воскресенье, 10 октября, Валиева выиграла свой первый международный старт на взрослом уровне — турнир Finlandia Trophy. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и сумме. По словам Камилы, по возвращении с соревнований она продолжит работать над программами, чтобы они были отточены на сто процентов.

«И буду настраиваться морально и психологически на следующий старт. Мне кажется, я пока чувствую давление даже не из-за того, что это олимпийский сезон, а потому, что это мой первый взрослый сезон», — сказала Валиева.

Напомним, в произвольной программе на Finlandia Trophy Валиева прыгнула три четверных прыжка (сальхов и два тулупа), но упала с тройного акселя.