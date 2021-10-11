Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как готовила новые программы к олимпийскому сезону.

«В межсезонье я много работала над программами, много катала и хотела, чтобы все было идеально. Много дорожек делали, вращались, чтобы все было целостно. Для меня это была задача номер один после прошлого сезона. Прогрессировать именно с этой точки зрения. Пока не хочу ничего добавлять», — приводит слова Туктамышевой ФФККР.

По мнению спортсменки, её нынешней программы будет достаточно для того, чтобы оставаться в борьбе, однако её нужно будет исполнять стабильно и без ошибок.

«Поэтому хочется стабильно выступать и все красиво делать — вращения, дорожки… Не допускать таких глупых ошибок, как сегодня на риттбергере», — сказала Туктамышева.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy, который проходил в финском городе Эспоо. В произвольной программе Елизавета успешно исполнила два тройных акселя, но уступила своей соотечественнице Камиле Валиевой.