Накануне хоккеисты СКА разгромили «Салават Юлаев» в Уфе со счетом 5:0. Последние несколько игр СКА едва ли можно было назвать удачными, поэтому главный тренер петербуржцев Валерий Брагин прекратил экспериментировать с молодежью и запечатал ворота Ларсом Юхансонном.

Перед началом матча «Салават» не смотрелся явным аутсайдером. Команда идет на третьем месте на Востоке. Уфимцы, хоть и в овертайме, выиграли матч с «Йокеритом», всухую победили «Сочи» со счетом 0:3, победили «Автомобилист» и «Локомотив». Из победной серии выбивается неожиданное поражение от «Сибири» в Санкт-Петербурге и проигрыш «Ак Барсу» со счетом 2:0.

Хоккеисты СКА занимают аналогичную строчку в турнирной таблице Запада. Но их игру сложно назвать стабильной. Бывает, что команда неожиданно рассыпается по ходу одного матча, а удачные серии сменяются нелепыми поражениями.

Например, на прошлой неделе. Тогда после трех побед дома – над «Трактором» со счетом 4:3, «Нефтехимиком» (2:0) и «Локомотивом» (1:0), команда Валерия Брагина неожиданно для всех уступила в гостях казанскому «Барысу», идущему на 7-м месте Востока. В том матче Брагин доверил место в воротах 19-летнему Ярославу Аскарову и прогадал. Возможно, 19-летнего вратаря подвели эмоции. Тот же Аскаров защищал ворота СКА в играх с «Трактором» и «Витязем», но тогда команда Валерия Брагина смогла перевести игру в овертайм и выиграть по буллитам.

Валерий Брагин решил больше не рисковать, играя с сильным соперником, и поставил в ворота опытного Ларса Юханссона. 34-летний вратарь первое время вообще не давал «Салавату» шансов. Полевые игроки СКА почувствовали уверенность в обороне и устремились в атаку. Это привело к тому, что к концу второго периода СКА повел со счетом 0:3.

После второго тайма казалось, что хоккеисты «Салавата» побегут в атаку или смогут придумать что-то, что переломит ход матча. Но у них ничего не получилось, а армейцы успевали убегать в острые контратаки. Одна из них привела к четвертому голу. Забил Линден Вей. Одним из ассистентов Вея в этом эпизоде стал все тот же голкипер Юханссон. Он набрал первое очко в сезоне. Забросить пятую шайбу в матче было делом техники. Отличился Йоонас Кемппайнен.

Эта победа стала самой крупной для петербуржцев в чемпионате. Голкипер СКА оставил ворота «сухими» и отразил 25 бросков.

Следующий матч СКА проведет против лидера Западной конференции – московского «Динамо». Наверняка Алексей Кудашов захочет отыграться за немотивированное увольнение из питерской команды. Поможет ли «шведская стенка» на воротах петербуржцам на этот раз – увидим уже 13 октября.