Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на турнире Finlandia Trophy, где установила два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме.

«Удовлетворена ли я результатами? Мне есть куда расти. Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный», — приводит слова Валиевой сайт ФФККР.

В обеих прокатах спортсменка попыталась исполнить тройной аксель, но не справилась с прыжком. По словам спортсменки, в произвольной программе ей не хватило уверенности, она недостаточно агрессивно зашла на элемент, но к следующим соревнованиям постарается это исправить.

Напомним, для Валиевой это был дебютный международный старт на взрослом уровне. В произвольной программе на успешно исполнила три четверных прыжка — сальхов и два тулупа.