Бывший игрок сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча сборной России со Словенией в отборе на чемпионат мира-2022.

«Я думаю, что после последней игры ждать особо нечего. Хоть мы и выиграли, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила«, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По мнению Ловчева, причина плохой игры кроется в том, что в сборной сейчас собраны слабые футболисты, часть из которых к тому же получила травмы. Эксперт подчеркнул, что нынешнее поколение российских игроков слабее предыдущего, хотя и те, кто играл на ЧМ-2018, не были сильными.

«Тоже были слабенькие, но потихоньку делали результат. Там были опытные Акинфеев, Игнашевич и Дзюба. Было много ребят уровня довольно-таки среднего. На сегодняшний день таких просто нет», — сказал Ловчев.

Напомним, сегодня, 11 октября, сборная России на выезде сыграет со Словенией в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира. Игра будет проходить в Мариборе и начнется в 21:45 мск, прямая трансляция будет доступна по ссылке.