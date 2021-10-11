Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, рассказал о своем отношении к тому, что в прессе их с партнершей часто называют «сыном известного актера» и «дочерью Тутберидзе».

По словам Смолкина, это не вызывает у него никаких эмоций. Более того, он понимает, почему журналисты поступают подобным образом.

«Мы понимаем, почему так происходит — естественно всем нужны заголовки. И журналистам, чтобы новость прочитали, это вполне объяснимо. Мы просто надеемся перевернуть эту историю. Чтобы когда-нибудь было написано просто «Дэвис/Смолкин» и люди бы узнавали сразу нас», — приводит слова Смолкина Tele-sport.

Напомним, в прошлом сезоне Дэвис и Смолкин выиграли финал Кубка России в танцах на льду. В этом году спортсмены выходят на взрослый уровень, на старте сезона они заняли второе место на международном турнире в США.

Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина, известного по роли Константина в ситкоме «Моя прекрасная няня», Диана Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе.