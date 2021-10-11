Ксения Иванова, первый тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказала, как спортсменка начинала карьеру.

«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие», — приводит слова Ивановой «Чемпионат».

По словам тренера, большую роль в успехах Камилы сыграла её мама, которая полностью посвятила себя развитию ребенка, водила дочь на гимнастику, балет и фигурное катание. Кроме того, и сама фигуристка всегда отличалась ответственностью и целеустремленностью.

«Что касается четверных прыжков, то я и не сомневалась, что она их будет прыгать. Камила молодец, могу только порадоваться за неё», — сказала Иванова.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, Валиева выиграла свой первый взрослый турнир на международном уровне, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме. Спортсменка исполнила три четверных прыжка (сальхов и два тулупа), но упала с тройного акселя.