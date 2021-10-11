Глеб Смолкин, который выступает в паре с дочерью Этери Тутберидзе, Дианой Дэвис, рассказал о том, что мог забросить фигурное катание ради футбола. Он играл в «Локомотиве».

Глеб рассказал, что в 14 лет у него начались проблемы с коленями. Он выступал в одиночном катании. Кроме того, он не мог найти для себя мотивацию в фигурном катании, а в футбол играть ему нравилось.

Как только Смолкин вошел в сознательный возраст, он решил, что попробует поиграть в футбол в питерском «Локомотиве».

«В итоге сделал перерыв от фигурного катания, полтора года вообще к конькам не притрагивался», – заявил Глеб.

Смолкин рассказал, что в футболе ему не хватило опыта. Его соперники играли в мяч на несколько лет дольше его. Ему не хватало техники, чтобы продолжить футбольную карьеру.

После перерыва Глеб Смолкин перешел в спортивные танцы на льду. Ему понравилось кататься с девочкой.