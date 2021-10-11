Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали об отношении родителям к их выступлениям.

«Это я пару раз просила ее не смотреть. А потом мама сама решила, что будет смотреть наши прокаты в записи, потому что сильно переживает», – сказала Диана о своей маме Этери Тутберидзе.

Дэвис добавила, что тренер следит за выступлениями дочери, но вживую посмотрела только прокаты в Челябинске. В Бостоне Тутберидзе посмотрела только тренировки и разминку, а прокаты увидела только в записи.

Родители Глеба Смолкина смотрят все выступления, но на соревнования практически не ездят. За всю карьеру фигуриста в спортивных танцах родители Глеба посмотрели вживую только два выступления.

Напомним, у пары известные родители. Отец Глеба – популярный актер Борис Смолкин, мама Дианы – тренер Этери Тутберидзе.