Сборная России по футболу определилась с цветом формы на матч против Словении в отборе на чемпионат мира-2022.

Полевые игроки выйдут на матч в футболках красного цвета, голкипер сыграет в салатовом.

Напомним, матч Словения — России будет проходить в Мариборе сегодня, 11 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

На данный момент сборная России занимает второе место в таблице группы Н, имея 16 очков после семи туров. Столько же баллов у идущих на первом месте хорватов, они опережают россиян по дополнительному показателю. Словения с 10 очками — третья.

В случае победы сборная России гарантирует себе место в топ-2 таблицы и выход в стыковые матчи.