В Йошкар-Оле продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 11 октября, в 16:25 по московскому времени состоится произвольный танец.

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Напомним, что после ритм-танца в лидеры вышли чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 92,03 балла. Однако с произвольного танца спортсмены снялись, о причинах решения пока ничего не известно.

Таким образом, в произвольном танце примут участие всего три дуэта: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и Екатерина Храбрых/Мирон Суслов.