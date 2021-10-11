Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись со второго этапа Кубка России после ритм-танца.

По итогам первого дня соревнований спортсмены вышли в лидеры, набрав 92,03 балла. Сегодня они должны были выступить с произвольным танцем, но их фамилии исчезли из списка участников.

О причинах снятия фигуристы пока не сообщали. Возможно, у Кацалапова по-прежнему остаются проблемы со спиной, о которых перед стартом сезона рассказывал тренер Александр Жулин.

Таким образом, в произвольном танце примут участие всего три дуэта: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и Екатерина Храбрых/Мирон Суслов. Соревнования проходят в Йошкар-Оле на ледовой арене «Мэрий Эл», начало запланировано на 16:25 по московскому времени.