Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал выступление российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.

Победу с двумя мировыми рекордами одержала 15-летняя Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Алёна Косторная.

«Первой из наших суперзвёзд стартовала Валиева, которая провела безупречную разминку. В прокате получились три идеальных прыжка в 4 оборота, а вот тройной аксель опять не удался. Что очень обидно, учитывая то, как здорово она его делает на тренировках», — приводит слова Веденина «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что все остальные элементы Валиева выполнила идеально — и тройные прыжки, и вращения, и дорожки шагов. Кроме того, спортсменка отлично справилась с презентацией программы и впечатлила судейскую бригаду.

«Лиза Туктамышева прокатала опять свой лучший вариант с двумя прекрасными тройными акселями и зажгла в конце программы, устроив дискотеку. Этого ей с запасом хватило, чтобы удержать преимущество над Алёной Косторной, но не хватило для победы над Камилой», — сказал Веденин.

Что касается Косторной, специалист отметил, что фигуристка допустила приземление на тройном акселе, но прыжок получился рабочим. Если бы каждый раз на тренировках Алёна делала такие же попытки, то на соревнованиях выезжала бы аксель без проблем, уверен Веденин.

Напомним, после турнира американский журналист Филип Херш выразил недовольство триумфом россиянок. Он обратился к ISU с вопросом, почему спортсменки получают бонусы за национальную принадлежность.