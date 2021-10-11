Бывший футболист петербургского «Зенита», футбольный тренер Алексей Стрепетов эксклюзивно для Nevasport прокомментировал приход на пост главного тренера «Локомотива» немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

Никто не скажет, что Маркус Гисдоль – топовый европейский тренер. Это направление, выбранное руководителями «Локомотива» – поставить футбол на немецкие рельсы.

Удивительное расставание с Николичем. Не понятно, с чем это связано, думаю, мы это так и не узнаем.

Алексей Стрепетов пожелал успехов новому тренеру. Специалист считает, что команда и игроки должна принять взгляды Маркуса Гисдоля.

Надеюсь в перерыве он стабилизирует команду, хотя состав не звездный. Многие говорят, что немецкий специалист доверяет молодежи. Молодежь должна играть. Это подтверждают успехи «Динамо». Специалисты московской команды доверяют молодым игрокам. Однако все-таки тренера сейчас приглашают на результат. Сейчас нет такого, что дайте год-два поработать, тогда я дам результат. Нет, руководители требуют результат сразу и сейчас.

А в целом, мы должны растить своих специалистов высокого уровня. Уровень нашего футбола должен приближаться к уровню европейских топ-клубов и сборных. Пока российский чемпионат находится на второстепенных ролях.