Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, что её решение о пропуске сезона-2021/22 связано с проблемами со здоровьем.

«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в тысячемиллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

По словам Медведевой, когда фигурист объявляет о завершении карьеры, у людей начинается «вселенский траур», они провожают спортсмена «как будто на похоронах».

«Завязала? На данный момент – да, на этот сезон точно. На Олимпиаде меня если ждать, то в роли посла российской сборной, как в я была в Токио, хоть туда и не поехала», — добавила Медведева.

Напомним, в сентябре прошлого года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но ни разу не выступила на соревнованиях из-за травмы спины и перенесенного коронавируса. В этом сезоне спортсменка также не будет соревноваться, она сосредоточилась на участии в ледовых шоу и телевизионных проектах.