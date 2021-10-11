Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об идее отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Насчет отмены лимита в российском футболе могу сказать, что футбол давно стал бизнесом. Так пусть это будет максимально проявлено в наборе игроков. Нашим игрокам далеко до техники того же Клаудиньо. Они просто этого не умеют. А так как тренеру нужно выигрывать, нужны качественные игроки и качественная скамейка», — приводит слова Боярского Sport24.

Актер подчеркнул, что не видит ничего плохого в возможной отмене лимита, поскольку в спорте, как и в другом бизнесе, всё делается ради получения прибыли.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит в формате «8+17», позволяющий включать в заявку восемь иностранных футболистов и выпускать их на поле одновременно. В начале текущего сезона РПЛ предложил внести изменения в существующую систему, но говорить о полной отмене лимита, скорее всего, не придется.