Бывший футболист петербургского «Зенита», футбольный тренер Алексей Стрепетов эксклюзивно для Nevasport поделился ожиданиями от квалификационного матча ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

«Сегодня будет очень важный, практически решающий матч нашей сборной. Он решит, попадем ли мы в стыки, будем ли бороться за первое место, но мы же видим команду Карпина».

Относительно выбора вратаря на матч со Словенией: «От добра добра не ищут. Если брать игру со Словакией дома, у нас на виду был Матвей Сафонов. Я практически уверен, что вратарем номер один будет он. И вообще, я всегда говорил, что это будущее нашей сборной, достойная замена Акинфееву. Нужно в этого молодого человека верить, доверять ему, и мы вырастим замечательного вратаря высокого европейского уровня».

Мы провели, мягко говоря, плохую игру со сборной Словакии, но завоевали драгоценные три очка для турнирной таблицы. Валерий Георгичевич попал в сложную ситуацию. Он потерял лидеров команды. Несмотря на это, состав должен быть мобильный, уверенный в себе, не такой разрозненный, как был в матче со сборной Словакии. Нам надо игру обязательно не проиграть. У Словении, в случае победы, появляются теоретические шансы побороться со сборной России за выход в стыковые матчи. Игра со Словенией поставит все точки над i.

Думаю, телезрители будут сегодня прикованы к экранам. Российская сборная должна повернуть всех болельщиков лицом к себе после такой домашней игры и заставить поверить в себя. Я пожелаю нашей сборной хорошей игры и, самое главное, нельзя уступить Словении в предстоящем матче.