Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о конфликте, произошедшем между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и журналистом во время хоккейного матча.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал о грубом поведении спортсменки. По его словам, Алина пригрозила ему судом и связями после того, как попала на фото во время матча. Позднее журналист удалил свои публикации о конфликте и принес спортсменке извинения.

«Я бы не стал говорить о том, что ее карьера идет к закату. У каждого журналиста, артиста, спортсмена есть свой лимит того самого карьерного роста. Вы не всегда будете идти вверх по карьерной лестнице, когда-нибудь придется о ней спускаться», — приводит слова Пригожина «Газета.ру».

Продюсер признался, что и у него иногда появляется желание обидеться на представителей прессы, поскольку часто громкие заголовки не соответствуют сути материала и задевают честь и достоинство публичных людей.

«И я могу сказать, что если ее это задело, наверное, в этом было что-то некорректное. А то, что ей не объяснили, что она публичный человек и что ей придется периодически терпеть разного рода унижения…Безуловно, она — олимпийская чемпионка, мегаталантливый человек, ранимый. Она могла не заметить, не обратить внимания на внутреннее содержание. Для меня она — ребенок, и я не был бы строг по отношению к ней, вот и все», — сказал Пригожин.

Напомним, на прошлой неделе Загитова опубликовала большой пост в «Инстаграме», в котором подробно рассказала о хейте в свой адрес. Спортсменка заявила, что ее популярность имеет две стороны: она получает много слов поддержки, но в то же время сталкивается и с огромным количеством негатива.

В декабре 2019 года Загитова не выступает на соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Помимо победы на Олимпиаде, Алина имеет золотые медали чемпионата Европы, чемпионата мира и финала Гран-при.