Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила, на какой специальности будет учиться в Московском государственном университете (МГУ).

«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Короче говоря, продюсер. Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как всё устроено изнутри. Между прочим, сдала вступительный тест по английскому – попала в сильнейшую группу», — поделилась Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Медведева призналась, что не все задания смогла выполнить правильно, поскольку знает английский на разговорном уровне и общается со сленгом, но не изучала правила.

Напомним, в сентябре прошлого года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но ни разу не выступила на соревнованиях из-за травмы спины и перенесенного коронавируса. В этом сезоне спортсменка также не будет соревноваться, она сосредоточилась на участии в ледовых шоу и телевизионных проектах.