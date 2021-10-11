В центральной части России установилась плюсовая температура, но продлятся теплые дни, по прогнозам синоптиков, недолго. Когда закончится бабье лето? У сотрудников центра погоды «Фобос» уже есть ответ на этот вопрос.

Как рассказал Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра, наслаждаться теплыми деньками россияне смогут лишь до вторника. С 12 октября температура в центре страны постепенно начнет снижаться. В начале недели воздух еще будет прогреваться от +9°С до +14°С, но с каждым днем на улице будет все холоднее.

Уже со среды погода ощутимо испортится, начнутся моросящие дожди, а дневная температура вряд ли превысит +10 градусов. Ночью и вовсе не стоит рассчитывать на то, что столбик термометра поднимется выше +4… +6 градусов.

«В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным «пирогом», станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся — ночью не ниже +4…+6, днем с трудом до +10″, — сообщил синоптик.

Ближе к концу недели установится пасмурная погода: за двое суток, в четверг и пятницу, может пролиться до 20 мм осадков или около одной трети месячного объема.

Вторая половина октября не удивит: погода будет типично осенней, но к концу месяца в некоторых регионах возможен первый снег.