Официальный сайт «Рубина» сообщил о том, что разрешенная вместимость трибун на стадионе «Ак Барс Арена» составит 70, вместо 30 процентов.

Сообщается, что Роспотребнадзор разрешил пустить на матч 70 процентов зрителей. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Казани, на матч пустят только при предъявлении QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации против коронавируса или справки о перенесенном заболевании.

На несовершеннолетних болельщиков ограничение не действует.

Матч между «Рубином» и «Локомотивом» состоится 16 октября. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по московскому времени. Железнодорожники идут на 4-м месте в РПЛ, а «Рубин» занимает девятую строчку турнирной таблицы.