Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

Спортсменка заявила, что не хочет раскрывать то, что происходило после Олимпийских игр. Она считает это личными делами.

«Авторитетно заявляю, что сейчас все в порядке: общаемся, видимся, разговариваем, нормально», – сказала Медведева в интервью на YouTube Ляйсан Утяшевой.

На Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года 21-летняя фигуристка заняла второе место. После турнира Медведева ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Ради этого ей пришлось покинуть Россию и уехать в Канаду.

В сентябре 2002 года Медведева вернулась к Тутберидзе. Сейчас фигуристка принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.