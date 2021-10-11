В США на законодательном уровне обозначили обязательство продавать гендерно нейтральные игрушки. Как сообщает Associated Press, Калифорния стала первым штатом США, в котором детские магазины теперь обязаны продавать нейтральные с гендерной точки зрения предметы гигиены и игрушки — например, одежда в этот список не входит.

Новый закон подписал губернатор штата демократ Гэвин Ньюсом. Этот документ не запретил традиционные секции в магазинах — для мальчиков и для девочек, однако теперь в таких заведениях должны быть гендерно0нейтральные разделы для того, чтобы отображался «разумный выбор» товаров независимо от того, для кого эти игрушки продавались — для девочек или для мальчиков.

Закон относится только к крупным предприятиям — если на нем работает менее 500 сотрудников, то такой специальный раздел им не нужен. Но все крупные сети теперь обязаны подчиниться. Нас ждет средний пол, мальчик станет девочкой, а девочка мальчиком? Нет, все гораздо проще.

Такой закон — не очень удивительное развитие событий. В США и других западных странах получает распространение гендерно нейтральное воспитание. Гендер — это не биологический пол, а социальный конструкт, гендер — это определённый спектр характеристик, который относится к маскулинности и феминности. А гендерно нейтральное воспитание ребёнка предполагает собой то, что ребенок при взрослении может проявлять любые качества вне зависимости от своего гендера.

В таком случае девочка любит машинки, а мальчик играет в куклы, и на них не давят ограничительные гендерные стереотипы. Никто не будет ограничивать их самовыражение и не будет сужать спектр возможностей по жизни. Каждый человек сможет прийти к осознанию своих особенностей и своих желаний. Такое воспитание не ведет к андрогинности и к небинарной идентичности (привет, гендерлфлюид).

Постепенно к этому вопросу подключаются и корпорации. Ещё в 2019 году свет увидели гендерно нейтральные куклы Барби — фирма Mattel начала продавать игрушки, в которых можно увидеть и девочку, и мальчика, и всех одновременно, и никого из них.

Компания LEGO в ближайшее время будет избавляться от так называемой «гендерной предвзятости» в своих игрушках, поскольку после масштабного исследования выяснилось, что мальчики боятся играть с наборами «для девочек», потому что боятся насмешек. При этом девочки спокойно могут выбирать и собирать конструкторы для мальчиков. Так что наверняка совсем скоро появятся и усредненные наборы LEGO — а в Калифорнии для таких уже будут специальные разделы в магазинах.