В ледовом дворце «Мэрий Эл» в Йошкар-Оле продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 12 октября, состоятся короткие программы у спортивных пар в двух разрядах — мастера спорта и КМС.

Юниорские пары выйдут на лед в 14:00 по московскому времени. Открывать первую разминку будут Милана Трубачева/Владислав Смирнов, затем выступят Варвара Медведева/Максим Ложкин, Милана Омельченко/Дмитрий Камков и Анна Киреева/Илья Иванов.

Во вторую разминку попали Софья Садовская/Даниил Венидиктов, Екатерина Гейниш/Илья Миронов, Софья Маринина/Никита Финохин и Анна Москалева/Владислав Вильчик.

В 15:20 по московскому времени стартует короткая программа у мастеров спорта. На лед выйдут пять дуэтов: Полина Попова/Илья Красников, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов.