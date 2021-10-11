Пользователи «Твиттера» запустили хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova («Руки прочь от Алины Загитовой») и вывели его в тренды.

Вечером 10 октября хэштег вышел на первое место по России, но к понедельнику опустился на вторую.

Напомним, недавно Загитова оказалась в центре скандала, вступив в конфликт с журналистом на хоккейном матче. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал о грубом поведении спортсменки. По его словам, Алина пригрозила ему судом и связями после того, как в числе других болельщиков попала на фото во время матча.

Позднее журналист удалил свои публикации о конфликте, принес спортсменке извинения и сообщил, что его слова неправильно поняли.

На прошлой неделе Загитова опубликовала большой пост в «Инстаграме», в котором подробно рассказала о хейте в свой адрес. Спортсменка заявила, что ее популярность имеет две стороны: она получает много слов поддержки, но в то же время сталкивается и с огромным количеством негатива.