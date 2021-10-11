Бывший защитник ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и главного тренера национальной команды Валерия Карпина. По мнению ветерана, обе стороны поступили правильно.

«Очевидно, что ни у Валерия Карпина, ни у Дзюбы нет желания работать совместно. Карпин понимал, что при Артеме напряжение в коллективе будет, как ни крути, а оно станет витать, — цитирует «Спорт-Экспресс» Корнаухова. — Это может не вылиться в какой-то конфликт, а может и вылиться — никто не знает, где и в какой момент полыхнет».

Напомним, что Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, но форвард отказался от вызова, мотивируя это своей плохой формой. Однако игрок и тренер давно конфликтуют, и отказ от вызова может быть связан именно с их давней ссорой.