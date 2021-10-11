Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт» сегодня, 12 октября, и начнется в 20:00 мск.

Подопечные Хави Паскуаля успешно начали новый евросезон, выиграв две стартовые встречи. Сначала «Зенит» в гостях в Казани одолел УНИКС с минимальным преимуществом 70:69, затем в литовском Каунасе справился с «Жальгирисом» — 70:64.

Команда Димитриса Итудиса в первом туре потерпела выездное поражение от итальянского «Милана» — 74:84, после чего в Турции одолела «Анадолу Эфес» в результативной встреч — 100:96.

В сентябре «Зенит» и ЦСКА встречались в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ, тогда москвичи одержали победу со счетом 81:73.