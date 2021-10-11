Во вторник, 12 октября, в регулярном чемпионате КХЛ будет сыграно пять матчей.

«Адмирал» — «Трактор»

Первыми на лед выйдут «Адмирал» и «Трактор», их встреча состоится на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и начнется в 12:30 по московскому времени. Челябинская команда выиграла уже пять матчей кряду и идет второй в таблице Восточной конференции с 28 очками, «Адмирал» (11) — 10-й.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

В 17:00 мск стартует еще один матч Востока: «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». В прошлой встрече уфимцы пропустили пять безответных шайб от СКА и идут третьими в таблице с 24 баллами, «Ак Барс» (23) — четвертый.

«Йокерит» — «Нефтехимик»

В 18:30 финский «Йокерит» в Хельсинки встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе команды проводят неудачную серию: у финнов в пассиве три поражения кряду, у «Нефтехимика» — пять. «Йокерит» (24) идет вторым в таблице Запада, нижнекамская команда (12) — девятая на Востоке.

«Динамо» Мн — «Куньлунь», «Динамо» Р — «Сибирь»

Пекинский «Куньлунь» совершит выезд в Белоруссию, где сыграет с минским «Динамо», встреча начнется в 19:30 мск. В то же время в Риге стартует матч между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью».

На данный момент команда из Минска имеет 21 очко и идет четвертой на Западе, рижане (13) — девятые. «Сибирь» с 13 баллами восьмая на Востоке, «Куньлунь» (10) — последний.