Российская фигуристка, вице-чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала, кого из спортсменок поддерживает сильнее других. По её словам, её любимой фигуристкой является Елизавета Туктамышева.

«Больше всего я болею сегодня за Лизу Туктамышеву, потому что, во-первых, она, как и я, представляет школу фигурного катания Санкт-Петербурга, — приводит ТАСС слова Леоновой. — Во-вторых, она уже взрослая спортсменка, и я очень хорошо понимаю, что это такое — бороться на равных с совсем молодыми девочками. Лиза — герой».

Туктамышева накануне заняла второе место на челленджере Finlandia Trophy, уступив 15-летней Камиле Валиевой.