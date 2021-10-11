Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о мировых рекордах Камилы Валиевой и ее выступлении на турнире Finlandia Trophy.

Слова Гончаренко цитирует ТАСС. По мнению тренера, программа Валиевой заиграла новыми красками — новые движения и очень высокое качество были в программе. Гончаренко отметила, что Валиева сразу выглядит взрослее, а контент ее программ — сногсшибательный.

«В угоду сложным элементам, прыжкам она ничего не убирает – это очень важно, она не облегчает себе жизнь, человек работает в программе, это прекрасно. Шикарный прокат», — отметила Гончаренко, назвав Валиеву умницей.

«Давайте не будем забывать, что у Саши Трусовой заявлено пять четверных прыжков, и мы их видели реально выполненными. Поэтому рекорд Камилы может продержаться долго, а может и не продержаться», – заключила Гончаренко.