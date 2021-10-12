Молодежная сборная России по футболу на выезде сыграет с командой Литвы в матче отбора на чемпионат Европы-2023. Игра будет проходить в Алитусе на одноименном стадионе сегодня, 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет австрийская бригада арбитров во главе с Кристофером Егером. В роли его ассистентов выступят Роланд Ридель и Максимилиян Вайсс, резервным рефери назначен Алан Кияс.

Российская команда занимает второе место в группе 3, имея в своем активе шесть очков после трех туров. На старте отборочного цикла подопечные Михаила Галактионова уступили Испании (1:4), затем обыграли Мальту (6:0) и Северную Ирландию (1:0).

Сборная Литвы U21 набрала три очка и располагается на пятой строчке таблицы. Команда Донатаса Венцевичюса уступила Словакии (1:3) и Испании (0:2), но обыграла Мальту (2:1).