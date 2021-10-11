Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что в организации вынесли решение по делу о конфликте тренера сборной России Юрия Каминского и биатлониста Матвея Елисеева.

Слова Майгурова цитирует официальный сайт СБР.

Комитеты признал факт того, что Елисеев нарушил спортивную дисциплину, поэтому биатлониста наказали первым выговором.

«В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России», — сказал Майгуров.

Также президент СБР выразил надежду на то, что в этом деле поставлена точка, и все спортсмены сборной России по биатлону сделают для себя должные выводы из сложившейся ситуации.

Напомним, во время сборов на Семинском перевале Матвей Елисеев и Юрий Каминский поссорились во время тренировки, биатлонист провел занятие несмотря на запрет тренера, а затем ему стало плохо.