В Индиан-Уэллсе (США) продолжается турнир серии «Мастерс» с участием российских теннисистов. Сегодня, 12 октября, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов проведут матчи третьего круга.

Первым на корт выйдет Карацев, ему предстоит сыграть с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Ориентировочное время начала встречи — 00:00 мск.

Первая и вторая ракетки России Медведев и Рублев появятся на корте не ранее 05:30 мск. Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем, Андрей — с американцем Томми Полом.

Соперником Хачанова станет испанец Пабло Карреньо-Буста, на данный момент матч запланирован на 21:00. Однако расписание, скорее всего, сдвинется, и игра начнется уже в ночь на 13 октября.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, в финале 2019-го года обыгравший Роджера Федерера. В 2020-м турнир был отменен из-за коронавируса, а в этом году оба спортсмена пропустили турнир из-за травм.