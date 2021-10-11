В СМИ появилась информация о зарплате нового главного тренера московского «Локомотива» Маркуса Гисдоля.

Как сообщает портал Telesport со ссылкой на близкий к ситуации источник, Гисдоль будет получать в «Локомотиве» один миллион евро в год. Отмечается, что эта сумма — зарплата уже после вычета налогов, также в контракте Гисдоля предусмотрены бонусы за победу в Кубке России и попадание команды в еврокубки. Контракт с немецким специалистом заключен до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на еще один.

Предыдущий тренер «Локомотива» Марко Николич сначала получил 600 тысяч евро в год, а затем продлил контракт с клубом, и его ставка увеличилась вдвое — до уровня в 1,2 млн евро в год.

Сам Маркус Гисдоль получал в «Хоффенхайме» около 800 тысяч евро до вычета налогов, в «Гамбурге» его оклад составлял 1,5 миллиона евро, а в «Кельне» — 3 миллиона евро — оба значения до вычета налогов.