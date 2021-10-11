Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов в последние сезоны под его руководством.

В программе «Циммес-Шоу» на «Радио Зенит» Семак отметил, что в первом сезоне у команды ничего не получилось, хотя по очкам команда выступила неплохо.

«На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус — у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают — уже проблема», — сказал Семак, добавив, что для команды очень важно, чтобы все были в строю, а в прошлом году в команде играли и совсем молодые футболисты, команде просто не хватило ресурсов.

«В этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в «Зенит» за неделю», — сказал Семак, добавив, что у «Зенита» в прошлом сезоне не было половины футболистов из тех, кто сегодня определяет рисунок игры.