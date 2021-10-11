Российская фигуристка Софья Евдокимова поделилась впечатлениями от участия двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Слова Евдокимовой цитирует портал «Спорт Экспресс».

«Мне больше понравилась «Анна Каренина» Жени в спорте. В шоу её было очень мало. Три или четыре заметных номера. Скажем так, лично я ее практически даже и не заметила», — сказала Евдокимова, добавив, что из-за этого она ощутила маленькое разочарование.

«Ожиданий все-таки было много, так как Евгению видела на афишах по всему городу. Но те номера, которые все-таки организовали с Женей были неплохими. Видно, что она кайфовала»,- подчеркнула фигуристка, добавив, что ей очень понравилось представление в целом и она сделала несколько заметок для новых постановок программ.

Напомним, Евгения Медведева исполняла в спектакле роль Кити Щербацкой.