Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд рассказал о том, как он чуть не вылетел из университета.

Слова Лагрейда цитирует портал TV2. Биатлонист поступил в Норвежский университет естественных и технических наук, он выбрал направление в области нанотехнологий.

«Думал, что меня уже исключили из университета. Я был слегка пассивен. Скидывал все электронные письма от университета в отдельный почтовый ящик, который не читаю», — отметил Лагрейд, добавив, что позднее он пропустил сообщение о смене логина и пароля, из-за чего его потом заблокировали.

Также Лагрейд получил уведомление, что не оплатил семестр, но войти на портал ему не удалось. В университете же заявили, что Лагрейд уже отучился в университете один год и он может продолжить обучение, если проявит желание. Самому биатлонисту было приятно осознавать, что он больше не студент.

«Последние полтора года я рассматривал это место как резервное – например, если что-то случилось бы с биатлоном, не было бы гонок или вроде того. Но я особо не учился, почти два года не открывал учебники», — сказал Лагрейд, добавив, что пришло время осознать, что все в порядке, но он больше не студент.