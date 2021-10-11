Стала известна причина, из-за которой российский фигурист, ученик группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов снялся с этапа серии Гран-при по фигурному катанию в США — Skate America.

Сегодня, 11 октября, фамилия Самсонова пропала из заявки на этап в Лас Вегасе. Ранее фигурист ездил вместе с другими членами сборной России в Ташкент, чтобы оформить визу в США для выступления на соревнованиях.

По информации телеканала «Матч ТВ», снятие фигуриста связано с медицинскими показаниями. Турнир пройдёт с 22 по 24 октября, это будет первый этап серии Гран-при в этом сезоне.

В прошлом сезоне Самсонов почти не выступал из-за состояния здоровья и смог набрать форму только к первенству России по фигурному катанию среди юниоров, где он занял 7-е место.