В августе в российском инфополе совершенно неожиданно появилась Алина Кабаева. Прославленная российская гимнастка выступила в поддержку сестёр Дины и Арины Авериных, которых, по мнению многих экспертов, засудили на Олимпиаде в Токио. И боль Кабаевой за коллег можно легко понять, вспомнив её обидное поражение на одном из главных стартов в карьере. Вспоминаем, как 21 год назад Кабаева ехала на Олимпиаду в Сидней за золотом, а в итоге едва не осталась вообще без медали.

Уроженка Ташкента переехала в Москву под крыло великой и ужасной Ирины Винер в середине девяностых в 11-летнем возрасте. Интересно, что Алина могла стать не гимнасткой, а фигуристкой, но на итоговый выбор повлияло банальное отсутствие приличных фигурных школ в Узбекской ССР. Неизвестно, проиграло ли от выбора Кабаевой фигурное катание, но художественная гимнастика однозначно выиграла.

Первый серьёзный прорыв в карьере Кабаева совершила в 1998 году, выиграв чемпионат Европы в 15-летнем возрасте. Остальные события развивались со скоростью урагана. Совсем скоро российские болельщики уже забыли о звёздных Яне Батыршиной и Амине Зариповой, которые к тому времени только-только завершили карьеру.

Вместе с Кабаевой засверкала звёздочка Юлии Барсуковой, но более опытная спортсменка изначально котировалась ниже и не могла похвастаться таким стремительным ростом.

Уже в 1999 году о Кабаевой говорил весь мир. 17-летняя девочка разорвала чемпионат мира в Осаке, взяв четыре золотых (включая многоборье) и две серебряных награды. Два золота она уступила только украинке Елене Витриченко: одно в скакалке, одно – в обруче. Ох уж этот обруч…

В 2000 году Кабаева не оставила никому из соперниц шансов на чемпионате Европы в Сарагосе, уверенно выиграв вообще во всех видах.

На Олимпиаду-2000 Кабаева, разумеется, ехала за золотом. 17-летней девочке вешали на шею золотую медаль задолго до старта турнира. И свой статус она начала подтверждать с первого дня соревнований. Кабаева уверенно выиграла все четыре вида в квалификационном турнире. Её главная соперница – 18-летняя белоруска Юлия Раскина – четырежды стала второй. Юлия Барсукова, которая в свой 21 год казалась на фоне соперниц старушкой, один раз разделила с Раскиной второе место и трижды стала третьей. По версии большинства болельщиков и экспертов, в финале распределение мест не будет отличаться от итогов квалификации.

И итоги первого вида это только подтверждали: Кабаева стала лучшей в скакалке, Раскина – вторая, Барсукова третья. Ничто не предвещало беды.

Кабаева выходит показывать номер с обручем, под сюиту из культового балета Жоржа Бизе «Кармен». Тот самый номер, с которым она набрала солидные 9,925 в квалификации днём ранее. До конца выступления остаются считанные секунды, основные сложные элементы уже выполнены. Кабаева делает несложный прыжок… и обруч слетает у неё с руки.

Если бы спортсменка успела сразу его подхватить, как это произошло с лентой у Линой Ашрам 21 год спустя в Токио, то снижение оценок было бы не таким катастрофическим. Но она не просто потеряла снаряд, а он успел укатиться у неё за пределы площадки. Кабаева закончила номер вымученной улыбкой, но скрыть боль в глазах она не могла. За своё выступление она получила катастрофические 9,641 балла. Это девятый результат из десяти участниц финала. Хуже Кабаевой судьи оценили только итальянку Сюзанну Маркези, которая в том финале уверенно заняла последнее место.

В будущем Кабаева расскажет: «Видимо я сосредоточилась на приземлении с прыжка и расслабила руку, обруч вылетел. Вот на такой ерунде я ошиблась, хотя у меня были сложные элементы – ловила обруч ногами, перекручивалась и так далее. Когда он вылетел из руки, я бежала за ним и думала: «Ой, неужели это сон». Но нет, это был не сон».

При этом в одном из ранних интервью гимнастка признавалась, что ей до Олимпиады действительно приснился сон о том, что она на Играх потеряет обруч. Хотя впоследствии Кабаева не подтверждала эту легенду – возможно, просто подзабыла о ней.

Роковой обруч откатил Кабаеву с первого места аж на пятое. Выше оказались не только Барсукова и Раскина, но и Алёна Витриченко, и даже француженка Ева Серрано. Страшно представить, что творилось в голове нашей гимнастки. Но, к своей чести, Кабаева собралась и идеально исполнила упражнения с мячом и лентой, получив за оба вида 9,950.

Российская художественная гимнастика была близка к тому, чтобы упустить второе золото Олимпиады подряд – четыре года назад в Атланте победила украинка Катерина Серебрянская. Но, к счастью для нас, Юлия Раскина также неудачно выступила в упражнениях с обручем, став лишь четвёртой. Юлия Барсукова же из четырёх видов финала выиграла лишь один – этот самый обруч. Но этого россиянке хватило, чтобы сенсационно взять золото Игр. А Кабаева, выигравшая три вида из четырёх, смогла-таки после любимой ленты обойти и Витриченко, и Серрано, и взять бронзу.

17-летняя Кабаева, «наработавшая» на золото Сиднея, не покинула спорт. Она продолжила карьеру и в 2001 году завоевала целую охапку золотых медалей на чемпионатах Европы и мира. Но тут её ждал ещё один удар. В пробах Кабаевой и нового второго номера сборной России Ирины Чащиной нашли запрещённый препарат фуросемид. Гимнастки лишились всех медалей ЧМ-2001 и были дисквалифицированы на год (плюс год условно).

Вынужденная пауза в карьере открыли Кабаевой путь к свободной жизни. Гимнастка снялась для модного журнала и поучаствовала в шоу «Форт Боярд», где запомнилась в первую очередь фееричным прохождением невероятно сложного испытания с цилиндрами. Однако была у отстранения и обратная сторона.

«Во время дисквалификации я себя потеряла: не знала, что делать, не могла тренироваться, — рассказывала Кабаева. — Я уезжала с тренировок, ходила на тусовки, в ночные клубы. Я всё это видела, и слава богу, что видела. Мне это абсолютно не понравилось. И тогда я поняла, что я не достигла своей цели. Я должна стать олимпийской чемпионкой. Спорт меня оттуда вывел».

Кабаева смогла вернуться в спорт и поехала на Олимпиаду в Афины в качестве главной фаворитки. Первыми в финале Игр-2004 стояли соревнования с обручем. В этот раз всё обошлось без неприятных неожиданностей, но всё равно по итогам вида Кабаева стала второй, уступив Чащиной. Тогда у поклонников Алины сердечко ёкнуло: неужели Сидней повторится? Но в этот раз всё обошлось. Кабаева уверенно взяла три оставшихся вида и взяла-таки долгожданное олимпийское золото.

История Кабаевой и Барсуковой – примеры того, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки заранее. Даже если все считают, что у тебя нет шансов, можно дождаться ошибки соперника, как это произошло с Барсуковой. А когда ты сам потерпел поражение, всегда можно подняться и дойти путь до победы, как это смогла сделать Кабаева.