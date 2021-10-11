Олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин иронично ответил на вопрос об отношениях с многолетним соперником Евгением Плющенко. Ранее неоднократно сообщалось о вражде между фигуристами. В инстаграме Ягудина спросили, общается ли он с Евгением Плющенко.

В ответ на это спортсмен и телеведущий выложил совместное фото с мужчиной, очень похожим на Плющенко внешне.

«Конечно, вот только что пообедали вместе! От Жени вам привет!» — подписал снимок Ягудин.

На Олимпиаде в Солт-Лейке Ягудин взял золото, Плющенко стал вторым. Четыре года спустя Плющенко всё-таки выиграл Игры в Турине, когда Ягудин уже ушёл из спорта.