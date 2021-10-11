В Москве на «Арене ЦСКА» стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды выпустили на столичное дерби следующие составы:

ЦСКА: Рейдеборн (Киселёв); Сергеев — Нестеров, Григоренко — Уолмарк — Гуськов; Гилмор — Сведберг, Карнаухов — Андронов — Котков; Ибрагимов — Луговяк, Плотников — Соркин — Слепышев; Калиниченко, Полтапов — Светлаков — Хулапов, Мингачев.

«Спартак»: Данск (Красиков); Никишин — Хид, Виртанен — Петтерссон — Лехтеря; Брынцев — Вишневский, Хохлачев — Широков — Локтионов; Ручкин — Соколов, Квартальнов — Кугрышев — Дроздов; Евенко — Савиков, Авцин — Цыплаков — Шашков.

После 16 игр ЦСКА идёт на пятом месте в Западной конференции с 20 очками. «Спартак» идёт седьмым на «Западе» с 16 очками.