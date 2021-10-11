Агент нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Хагитали высказался о новости по поводу того, что жительница Казани подала в суд на алименты, поскольку утверждает, что иранец — отец ее дочери.

Слова Хагитали цитирует портал Metaratings.ru.

«Это все сплетни. Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – сказал Хагитали.

Напомним, сегодня стало известно, что жительница Казани подала в суд на Сердара Азмуна, поскольку утверждает, что он является отцом её дочери, и ей хотелось бы установить отцовство, а также взыскать с игрока алименты. Ребенок родился в мае 2021 года, Азмун добровольно отказался признавать отцовство. На ребенка, по информации юриста, футболист отправляет 12 тысяч рублей в месяц.