Российский телеведущий Владимир Познер высказался о решении Артема Дзюба не выступать за сборную России в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

Слова Познера цитирует официальный сайт «Матч ТВ».

«Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична», — сказал Познер, добавив, что то, что он видел из матчей сборной России, его не вдохновляет и не радует.

«Я не критикую Карпина, его можно понять. Я сужу по тем играм, что видел, а не по тем, в которых не играли из-за травм. В матчах, которые я видел, не было такого количества травмированных», — сказал телеведущий.

Напомним, сегодня Россия сыграет со Словенией в Мариборе отборочный матч цикла к ЧМ-2022 в Катаре.