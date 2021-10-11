«Металлург» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:1. Счёт на четвёртой минуте открыл форвард «Магнитки» Андрей Чибисов с передач Семёна Кошелева и Егора Яковлева. На 38-й минуте Николай Голдобин с передач Григория Дронова и Максима Карпова увеличил преимущество хозяев. На 53-й минуте сочнинец Богдан Якимов отыграл одну шайбу, ассистировали ему Юрий Александров и Александр Жабреев.

За 13 секунд до конца третьего периода Чибисов оформил дубль, поразив пустые ворота. Джош Керри и Сергей Кошелев записали на свой счёт по голевому пасу.

Команды играли в следующих составах:

«Металлург»: Кошечкин; Земченок — Яковлев, Кошелев — Керри — Чибисов; Хультстрем — Дронов, Карпов — Зернов — Голдобин; Минулин — Пашнин, Никонцев — Майлле — Лейпсик; Маклюков, Акользин — Неколенко — Юров, Квочко.

«Сочи»: Якс — Мищенко, Бакош — Вихарев — Феоктистов; Валенцов — Рундблад, Николаев — Гараев, Руденков; Камалов — Александров, Бабенко — Ильин — Колготин; Зоркин, Жабреев — Якимов — Петьков, Баканов.

Это была третья игра «Сочи» под руководством Андрея Назарова. Южане одержали одну победу в овертайме и дважды проиграли.

«Металлург» вышел в лидеры Восточной конференции, набрав 30 очков в 16 матчах. «Сочи» замыкает таблицу «Запада», набрав только 10 баллов в 17 играх.