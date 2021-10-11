Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о своём выступлении на турнире серии ISU Challenger — Finlandia Trophy в Эспоо.

В своем «Инстаграме» Туктамышева поблагодарила болельщиков за поздравления и тёплые слова — фигуристка взяла серебро на турнире в Финляндии.

«Я очень рада результатам — это два моих личных рекорда по набранным баллам. Конечно, это радует и мотивирует работать дальше!», — написала Туктамышева, добавив, что поддержка зала на выступлении, а также сообщения и комментарии поклонников — это что-то невероятное.

Отдельно Туктамышева поблагодарила своих тренеров Алексея Мишина и Татьяну Мишину за работу и за результат, который у них получился.