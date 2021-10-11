Стало известно о снятии двух российских фигуристов с турнира в Венгрии Budapest Trophy. Соревнования пропустят Макар Игнатов и Алена Косторная.

Игнатов был в изначальной заявке на турнир в мужском одиночном катании, Косторная — в женском. Теперь их фамилий нет в списках участников.

В мужском одиночном катании Россию будут представлять Дмитрий Алиев и Александр Самарин, а в женском одиночном катании — Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

Также свои представители есть у России в танцах на льду (Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный) и в парном катании (Карина Акопова/Никита Рахманин).

Соревнования на Budapest Trophy пройдут на этой неделе — с 14 по 17 октября, турнир примет ледовый дворец Будапешта, Венгрия.