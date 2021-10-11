Защитник «Зенита» Алексей Сутормин выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. 27-летний игрок получил капитанскую повязку уже во второй игре в составе национальной командой. Дебютировал Сутормин в сборной всего три дня назад — в игре отбора ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

Футболист «Зенита» стал 36-м капитаном в истории российской сборной за всю историю (за исключением футболистов, принимавших повязку по ходу встреч после замен капитанов).

Кроме того, Сутормин стал пятым капитаном в пяти последних матчах сборной. В заключительной игре Евро-2020 с Данией (1:4) капитанскую повязку надевал Артём Дзюба, в дебютной игре при Валерии Карпине против Хорватии (0:0) капитаном был Георгий Джикия, с Кипром (2:0) капитаном впервые стал Дмитрий Баринов, с Мальтой (2:0) повязка перешла Фёдору Смолову, а со Словакией (1:0) — Далеру Кузяеву. Напомним, что Карпин после невызова предыдущего штатного капитана Дзюбы заявил, что капитанская повязка в матчах сборной будет переходящей.

Сам Карпин был капитаном команды в трёх матчах — в 1996, 2000 и 2001 году.

Полный список капитанов сборной России выглядит следующим образом:

1. Виктор Онопко (87 матчей)

2. Андрей Аршавин (39)

3. Артём Дзюба (27)

4-6. Алексей Смертин (19)

4-6. Роман Широков (19)

4-6. Игорь Акинфеев (19)

7-8. Сергей Семак (17)

7-8. Василий Березуцкий (17)

9. Игорь Денисов (12)

10. Станислав Черчесов (6)

11-12. Игорь Шалимов (5)

11-12. Дмитрий Лоськов (5)

13-16. Александр Бородюк (4)

13-16. Евгений Алдонин (4)

13-16. Георгий Джикия (4)

13-16. Фёдор Смолов (4)

17-19. Дмитрий Харин (3)

17-19. Валерий Карпин (3)

17-19. Егор Титов (3)

20-22. Юрий Никифоров (2)

20-22. Дмитрий Аленичев (2)

20-22. Юрий Газинский (2)

По одному матчу: Андрей Тихонов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Игорь Чугайнов, Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов, Алексей Березуцкий, Вячеслав Малафеев, Игорь Семшов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин.