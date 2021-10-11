Сборная Словении по футболу определилась со стартовым составом на матч против сборной России в отборе на ЧМ-2022.

Игра состоится сегодня, 11 октября, в Мариборе, начало назначено на 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Место в воротах словенцев займет Ян Облак, в защите сыграют Миха Мевля, Юре Балковец, Яка Бийол, Жан Карничник.

В полузащите сыграют Санди Ловрич, Ясмин Куртич, Адам Гнезда-Черин, Йосип Иличич, Беньямин Вербич. В нападении выставлен Андрас Шпорар.

Отметим, Словения пока идет на третьем месте с 10-ю очками после 7 туров в отборе. Сборная России пока идет на втором месте, у команды одинаковое количество очков со сборной Хорватии — по 16.